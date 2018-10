Un cocktail d'automne séduisant et esthétique.

2 cuillères de sucre roux mélangées à du chocolat extra noir haché pour glacer le verre

liqueur de chocolat et vodka au 2/3

café 1/3

½ c. à c. de jus d’orange, zestes et glace au shaker

1 cube de potiron confit au four 20 min. à 190° pour décorer.