Recette de Candice: Magret de canard sauce aux framboises

Moelleux et goûteux !

Magret de canard sauce aux framboises

1 magret de canard

1 échalote

1 gousse d’ail

120g de framboises surgelées

1 c. à c. de miel

1 c. à s/ de vinaigre de framboises ou de cidre

65ml de fond de viande

1 c. à s. de jus de pomme

Sel, poivre, beurre, huile d’olive

Préchauffer le four à 175°.

Chauffer une poêle à fond épais quelques minutes à feu élevé pour qu'elle soit chaude avant d'y déposer les magrets sur le côté gras. Baisser le feu immédiatement à moyen-doux et cuire environ 10 min jusqu'à ce que la graisse devienne croustillante. Éliminer tout le gras de la poêle. Retourner (côté chair) sur une plaque allant au four. Cuire environ 5 min pour une viande rosée. Transférer sur une planche à découper, couvrir d'un papier d'aluminium et attendre 5 min avant de découper.

Entre-temps, hacher finement l'échalote et l'ail. Chauffer le beurre et l'huile dans une poêle à feu moyen, y faire revenir l'échalote 2-3 min et ensuite l'ail. Cuire 2 min et ajouter les framboises encore congelées, en mélangeant délicatement. Cuire 2-3 min. Ajouter le miel et ensuite le vinaigre. Laisser réduire quelques minutes.

Incorporer le fond, le jus de pomme et réduire encore 6-8 min avant de goûter et assaisonner au goût avec sel et poivre, en ajoutant soit du miel ou du vinaigre pour trouver l'équilibre aigre-doux recherché. Garder au chaud.

Trancher les magrets, les disposer sur les assiettes chaudes, les napper de sauce.