Recette de Candice : Les biscuits de Noël

Des petits sablés de Noël que vous pouvez grignoter tels quels, préparer en couronne ou accrocher à votre arbre !

Les biscuits de Noël

Préparation : 20 min. – Cuisson : 12 min. – Repos : 30 min.

350 g de farine

250 g de beurre

1 sachet de sucre vanillé

120 g de sucre

2 jaunes d’œufs

Le zeste d’1 citron

1 pincée de sel

1 sachet de levure chimique

+ 1 c. à s. de cacao en poudre pour des sablés au chocolat

+ 1 grosse c. à c. de cannelle pour ceux aux épices

Dans un bol, mélangez la farine et la levure. Ajoutez le sucre, le sucre vanillé, le sel et le zeste. Mélangez. Incorporez le beurre ramolli et coupé en morceaux et les jaunes d’œufs. Travaillez la pâte aux doigts jusqu’à l’obtention d’une pâte souple. Formez une boule, entourez-la d’un film alimentaire et placez-la au réfrigérateur pendant 30 min.. Préchauffez le four à 200° (th. 7). Etalez la pâte au rouleau (farinez la planche, le rouleau et le dessus de la pâte) jusqu’à ce qu’elle ait un bon 5 mm d’épaisseur. Découpez-y des formes à l’emporte-pièce. Passez la lame d’un long couteau entre la planche et la pâte pour que les biscuits se détachent facilement. Posez les biscuits sur une plaque de four recouverte de papier cuisson et enfournez 12 min.