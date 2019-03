Recette de Candice : Lemon curd au micro-ondes

Il n’y a rien de plus pénible à faire, cela attache toujours, et ça risque de goûter le brûlé du fond de la casserole… Pour un lemon curd onctueux, disons-le, sublime, il n’y a pas mieux que le micro-ondes. Utilisez-le pour un fond de tarte citron meringuée, tartiné sur du 4/4 ou de la brioche, sur un simple toast pour les plus gourmands (NOUS!!)

Pour 1 pot type pot de confiture

Le jus de 4 citrons

Le zeste râpé très fin de 2 citrons

3 œufs

150/200g de sucre (selon votre goût)

1 c. à s. de Maïzena

Il suffit de mélanger tous les ingrédients de manière homogène et de cuire au micro-ondes (recouvert d'un film plastique perforé pour micro-ondes) environ 3 min. à pleine puissance (jusqu’à 5 min. pour un four peu puissant) en sortant le plat toutes les minutes pour mélanger au fouet et vérifier la consistance. Elle doit être semi-épaisse et bien onctueuse.