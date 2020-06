Recette de Candice: le véritable carpaccio

La recette italienne traditionnelle.

Pour 4 personnes

400 gr de filet de bœuf, 1/4 de bouquet de persil plat , 1/4 de botte de ciboulette, 1 c à s de câpres, des copeaux de Parmigiano Reggiano, quelques feuilles de roquette.

Pour la sauce: Un jaune d'oeuf frais, à température ambiante, 1 à 2 c à c. de moutarde de Dijon, 5-6 c.s. d'huile d'olive , 3 à 4 c à s de lait, quelques gouttes de sauce Worcestershire , 1/2 c à c de jus de citron, sel de mer fin, poivre noir du moulin.

Faites la sauce: mélangez le jaune d'oeuf et la moutarde jusqu'à consistance lisse. Versez-y l'huile d'olive en filet en tournant et continuez jusqu'à ce que la mayonnaise soit liée et prenne une teinte jaune pâle. Diluez la mayonnaise avec du lait jusqu'à consistance épaisse et liquide. Relevez avec la sauce Worcestershire, le jus de citron, le sel et le poivre.

Coupez la viande en très fines tranches avec un couteau bien aiguisé. Placez les tranches entre deux feuilles de film alimentaire et aplatissez-les avec un rouleau à pâtisserie. Effeuillez le persil et ciselez la ciboulette. Un peu avant de servir, disposez les tranches de viande sur le plat de service en les faisant légèrement se chevaucher et nappez-les de sauce. Parsemez de feuilles de persil, de ciboulette, de câpres, de quelques feuilles de roquette et de copeaux de parmesan.

Faites se chevaucher les tranches et nappez-les de sauce. Parsemez de feuilles de persil, de ciboulette, de câpres, de quelques feuilles de roquette et de copeaux de Parmigiano Reggiano.