Recette de Candice: Le poulet sucré - salé à la banane

Une recette qui va devenir un classique !

Le poulet sucré - salé à la banane

Pour 4 personnes

Préparation : 30 min. - Cuisson : 35 min.

8 pilons de poulet ou des dessus de cuisses

8 tranches fines de lard

2 bananes

4 tomates

3 oignons

1/2 poivron vert

2 c. à s. de noix de cajou

Huile d'olive

1 pincée de piment de Cayenne

1 pincée de cannelle

Sel et poivre du moulin

Désossez les pilons de poulet et enrobez chaque morceau d’une tranche de lard (ou enrobez directement les dessus de cuisses). Fermez avec un cure-dent. Faites chauffer l’huile dans une poêle et faites-y revenir les morceaux de poulet enrobés. Retirez la viande et réservez. Dana la même huile, faites revenir les oignons coupés en fines lamelles, laissez compoter 5 min. Ajoutez les tomates et le ½ poivron coupés en dés. Laissez cuire 5 min. Ajoutez le poulet, les bananes coupés en rondelles, la cannelle, le piment et un peu d’eau. Couvrez et laissez mijotez à feu doux 20 min. Ajoutez les noix de cajou grossièrement concassées à 5 min. de la fin de la cuisson.