Recette de Candice: Le pop corn parfait

Que vous ayez une machine à pop corn ou juste une sauteuse avec couvercle, ce serait parfait.

Le pop corn parfait Faites chauffer de l’huile d’arachide dans une sauteuse à couvercle. Quand elle est chaude, mais pas fumante, jetez-y quelques grains de maïs. Quand ils éclatent, étalez l’équivalent d’une tasse de grains dans le fond de la sauteuse. Mettez le couvercle et attendez que le maïs " poppe ". Secouez la poêle régulièrement pour empêcher que quelques grains ne brûlent durant l’opération. Salez ou sucrez.

La règle absolue Toujours assaisonner le pop corn quand il est chaud et vient d’éclater. Si vous le faites avant, il sera brun et ratatiné, si vous le faites après, les saveurs n’adhèreront pas suffisamment aux grains et il sera fade.

Version italienne : origan sec + basilic sec + parmesan râpé.

Version anglaise : sel de mer + filet de vinaigre.

Version tex-mex : sucre brun + poudre de chili.

Version asiatique : wasabi en poudre + sel de mer + sucre.

Version indienne : Cumin moulu + curry + sel fin.

Le pop corn caramélisé comme au cinéma Faites bouillir 100 g de miel, 100 g de beurre, 1 c. à c. de golden syrup ou de sirop d’érable, 1 c. à c. d’extrait de vanille et ½ c. à c. de sel. Ajoutez à la casserole 1 saladier standard de pop corn et faites sauter les grains chauds jusqu’à ce qu’ils soient bien enrobés. Etendez le pop corn caramélisé en une couche sur une plaque de four recouverte de papier cuisson et enfournez 10 à 15 min. à 150° (th. 5) jusqu’à ce qu’il soit bien croustillant. Laissez refroidir complètement avant de déguster.