Recette de Candice: Le cake à la banane express

Un banana bread facile à faire et à congeler pour utiliser vos bananes trop mûres.

Le cake à la banane express

Pour 4 personnes

Préparation : 10 min. - Cuisson : 45 min.

3 bananes

150 g de beurre demi-sel à température ambiante

125 g de sucre roux

2 oeufs

125 g de farine

60 g de noix de coco en poudre

1 c. à c. de baking powder

Préchauffez le four à 180° (th. 6). Mélangez le beurre et le sucre jusqu’à ce que la préparation blanchisse. Ajoutez les œufs battus et mélangez au fouet. Ecrasez les bananes à la fourchette et ajoutez-les à la préparation. Tamisez la farine, la noix de coco et la levure chimique. Ajoutez à la préparation et mélangez. Beurrez un moule et versez-y la pâte. Enfournez pour 45 – 50 min. selon le moule et le four.

Variantes : ce petit cake facile peut prendre des allures princières si vous ajoutez des noix, des raisins secs ou du rhum.