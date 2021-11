Recette de Candice : lasagnes au potiron

Remplissez de plaques de lasagnes le fond d’un plat à gratin et étalez une couche d’environ 2 cm du mélange purée – béchamel sur celles-ci. Renouvelez l’opération. Terminez par une couche de plaques de lasagne et une couche épaisse de gruyère râpé.

Faites une béchamel : dans une casserole, mettez le beurre coupés en petits morceaux, la farine, une peu de sel, poivre et muscade. Versez le lait délicatement dans la casserole hors du feu sans cesser de remuer. Remettez la casserole sur le feu et cuisez le tout environ 10 min. A mi-cuisson, ajoutez la moitié du gruyère râpé.

Préchauffez le four à 200 – 220° (th. 7 – 8). Epluchez et émincez l’oignon. Coupez le potiron en petits morceaux. Faites revenir le tout dans de l’huile jusqu’à l’obtention d’une purée.

