Recette de Candice: Laque pour magret de canard

Du sirop qui caramélise et du magret cuit basse température.

Laque pour magret de canard

40g de miel + 100 ml de sauce soja + 1 gousse d’ail écrasée + 5g de levure fraîche émiettée du bout des doigts + 60ml de jus ou sirop d’un bocal/conserve de fruits (cerises, pêches).

Faites chauffer le mélange à frémissement pour dissoudre la levure.

Faites des croisillons du bout de la lame de couteau sur le gras du canard et placez-le au four préchauffé à 110° pendant 1h. Badigeonnez de laque avant cuisson et toutes les 10 minutes pendant la cuisson.

Vous pouvez éventuellement finaliser la cuisson 1 minute côté gras dans une poêle chaude pour la faire croustiller.

Servez les fruits (type pêches) confits au four avec balsamique, sel, poivre.