Recette de Candice: Lapin à la sauge et à l’estragon, sauce crémée à la moutarde et aux pruneaux

Une recette de ma mère, express et très savoureuse, qui revisite les traditionnels lapins à la moutarde ou aux pruneaux.

Lapin à la sauge et à l’estragon, sauce crémée à la moutarde et aux pruneaux

Pour 4 à 6 personnes

Préparation: 10 min.

Cuisson: 30 min.

1 lapin coupé en morceaux

200g de poitrine fumée en tranches

4 c. à s. de moutarde + 2 c. à s.

400ml de crème fraîche liquide

125g de pruneaux

6 tiges d’estragon + 2 tiges

6 brins de sauge

1 c. à s. d'huile d'olive

Sel et poivre du moulin

Préchauffez le four à 200° (th. 7). Badigeonnez les morceaux de lapin de moutarde, posez dessus un brin de sauge et une tige d’estragon avant d’enrober chaque pièce d'une tranche de poitrine fumée. Disposez les morceaux dans un plat huilé (qui peut passer du four à la taque de cuisson), ajoutez 3 c. à s. d'eau et enfournez 30 min. Une fois cuits, enlevez les morceaux de lapin et déglacez le plat sortant du four avec la crème fraîche. Ajoutez 2 c. à s. de moutarde, les pruneaux et 2 tiges d’estragon. Laissez cuire quelques minutes (grattez bien les sucs de cuisson du lapin). Servez le lapin avec la sauce.