Recette de Candice: La tarte au sucre inratable de ma Tante Michelle

Le secret de cette tarte est d'abaisser votre pâte finement. Avec ces proportions, vous ferez deux tartes et il vous restera un tout petit peu de pâte.

La tarte au sucre inratable de ma Tante Michelle

Pour 2 tartes -



- Faire fondre 20 gr de levure de boulanger dans un peu de lait tiède

- Faire fondre doucement 125 gr de beurre

- Ajouter une pincée de sel dans le mélange lait/levure

- Ajouter 60 gr de sucre fin

- Casser 3 œufs entiers dans le mélange

- Commencer à y ajouter la farine

- Incorporer progressivement le beurre fondu refroidi

- Continuer à incorporer la farine jusqu’à ce que la pâte ne colle plus aux doigts.

- Travailler la pâte en la fraisant



Laisser lever deux heures.



- Etaler la pâte et la disposer dans sa platine

- La recouvrir de cassonade ou de sucre blanc selon le goût

- Battre ensemble 2 jaunes d’œufs et 20 cl de crème fraîche

- En recouvrir la préparation et y disposer 2 ou 3 noisettes de beurre



Enfourner à 180° chaleur tournante pendant environ 12 minutes.