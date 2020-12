Recette de Candice: la raclette

Votre liste d'indispensables pour une raclette réussie.

Lorsque vous envisagez une raclette, la première chose à étudier est votre offre de fromages : Raclette de Savoie, du Valais suisse, fumée, au poivre, à la moutarde, Mont d’Or, Morbier, etc.

Le fromage à raclette, même s’il est originaire de Suisse, est aujourd’hui largement fabriqué en Rhône-Alpes et en Franche-Comté, et également dans toute la France. Il se présente sous forme de petite meule de 4,5 à 7 kg, ou bien en bloc rectangulaire de 4,5 à 9 kg.

Il existe également la " Petite raclette " ou " Petit fromage à raclette ", meule ronde ou rectangle, de 22 à 24 cm de diamètre ou de côté et pesant 2,5 à 3,5 kg. La grande majorité des fromages à raclette sont achetés dans le but d’être fondus. C’est pourquoi, elle est souvent commercialisée en tranches prête à fondre dans le poêlon.

Aujourd’hui, il n’existe pas un mais des fromages à raclette, selon l’origine géographique (Suisse, Savoie, Franche-Comté…) et la déclinaison gustative (fumée, au poivre, à la moutarde, au vin blanc, aux herbes…).

L’incontournable fromage de base est bien sûr la Raclette de Savoie. Sa croûte lisse est de ton orangé à brun. Sa flore de surface réside dans l’emploi de levure naturelle. La couleur ivoire de son cœur exhale des arômes francs et parfumés.

Dure et dense, la raclette de Savoie fond heureusement très facilement à la chaleur pour accompagner les charcuteries et pommes de terre. Elle existe également en version fumée pour les amateurs de nouvelles sensations.

Rien en vous empêche non plus de tenter des fromages qui ne font pas partie des habitudes, plus originaux, mais tout aussi fondants : le mont d’or, pour plus d’onctuosité ; le maroilles pour sa force et sa douceur tout droit venue du Nord ; le rondin de brebis pour l’originalité ; un chèvre, cendré ou non, pour le caractère ; le reblochon pour sa saveur ; le livarot ; le cheddar Guinness, pour son amertume et son côté marbré ou un bleu de Gex ou encore un morbier pour une raclette 100 % franc-comtoise.

Si vous aimez les fromages italiens, la Fontina est votre alliée. C’est un fromage naturel au goût intense à pâte semi-dure de lait de vache produit en haute montagne ou les vaches se nourrissent seulement de la meilleure herbe fraîche l'été et du foin local l'hiver. La Fontina est un fromage qui est produit seulement en vallée d'Aosta au nord de l'Italie.

Chez nous, découvrez la Meule du Plateau, un fromage belgo-belge à pâte pressée cuite, au lait cru, à l’affinage naturel de 6 mois sur des planches d’épicéa. Ce fromage est l’aboutissement d’un projet local et collaboratif ambitieux qui s’est concrétisé avec la construction d’une nouvelle fromagerie. Il se caractérise par une texture lisse et fondante, à la fois souple et ferme. Son affinage naturel lui confère des saveurs complexes qui varient au fil des saisons. Super bonus, ce fromage ne contient pas de lactose !

Comptez environ 250 g et 400g de fromage par personne selon les appétits et la quantité d’accompagnements que vous avez prévus.

Les viandes et accompagnements

Pensez aux viandes fumées et/ou séchées, prosciutto, viande de gibiers, grisons, chorizo, boudin blanc et noir, jambon cuit, saucisson, mortadelle, bacon, elles seront parfaites pour accompagner votre raclette.

Les assaisonnements et accompagnements finalisent la joie de la raclette : poivre moulu, graines de cumin, paprika, piment d’Espelette, cornichons et oignons marinés, pommes de terre, oeufs ou œufs de caille (que l’on fait cuire seuls dans les poêlons façon œufs au plat ou directement cassés sur les tranches de fromage), salade vinaigrée, oignons frits, champignons à la persillade, voire ananas, pommes, raisins si vous souhaitez jouer la carte du sucré-salé. Bref, du bonus pour pimper votre raclette !

Les légumes sont essentiels. Crus ou cuits, ils apportent couleurs et saveurs. Proposez-les en bonnes proportions. Ils permettront à vos convives d’alterner mets roboratifs (fromages, charcuteries, pain) et plus légers, et d’enrichir la palette gustative du repas. Proposez dans des coupelles, en rondelles, bâtonnets ou lanières, oignon, carotte, poireau, fenouil, champignon, brocoli, etc. Pré-cuits à la vapeur, ils apporteront du fondant. Crus, ils offriront du croquant et de la fraîcheur. Sous la surveillance d’un adulte, les enfants adoreront les réchauffer sous une tranche de fromage pour tester de nouvelles saveurs. N’oubliez pas la salade verte qui fait si bon ménage avec le fromage. Parsemez-la d’herbes aromatiques (basilic, coriandre, persil, ciboulette, etc.) pour apporter une note fraîche et tonique au repas.

Ne négligez pas le choix des pommes de terre qui sont, après le fromage, le 2eme pilier de la recette. Fermes et fondantes à la fois (elles doivent se découper facilement mais ne pas partir en purée), la peau doit être fine pour ceux qui aiment les manger non épluchées. Optez pour des pommes de terre à chair ferme comme notamment les pommes de terre Charlotte, Bintje, Roseval, Pompadour, Franceline, ou encore les petites Rattes qui sont excellentes.

Pour le vin, dirigez-vous vers un cabernet sauvignon ou un juliénas pour le vin rouge, ou un riesling ou pinot blanc pour le blanc.

