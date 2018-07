Recette de Candice: La meilleure conserve de concombres au monde

Très sympa en accompagnement d'un barbecue, d'un poisson blanc ou sur une baguette au pâté.

La meilleure conserve de concombres au monde

Pour 3 bocaux (3x375ml)

1kg de concombres les plus petits possible

500ml de vinaigre de vin blanc

110g de sucre

1 oignon finement émincé

1 ½ c. à c. de graines de moutarde noires

1 c. à c. de graines de fenouil

1 c. à c. de graines d’anis vert

1 pointe de curcuma

9 grains de poivre

1 c. à c. bombée de sel fin

Emincez les concombres en tranches de l’épaisseur d’une pièce d’1 euro. Placez-les dans un cul-de-poule et assaisonnez du sel. Mélangez et transférez dans une passoire. Laissez dégorger min. 1h et max. une nuit.

Dans une casserole, versez le vinaigre, 500ml d’eau, ajoutez le sucre et le curcuma. Amenez à ébullition et laissez bouillonner 5 min.

Stérilisez vos bocaux en plaçant dans une casserole d’eau bouillante pendant 5 min.

Placez les tranches de concombre non rincées dans un cul-de-poule, ajoutez l’oignon émincé, les graines de moutarde, fenouil et anis et mélangez.

Utilisez une pince propre pour remplir vos bocaux refroidis de légumes et d’épices. Ajoutez 3 grains de poivre par bocal. Les bocaux doivent être remplis mais les légumes non tassés.

Recouvrez les légumes de liquide vinaigré à hauteur et passez un lame de couteau non tranchante ou une baguette en bois dans le bocal pour enlever l’air éventuel. N’hésitez pas à rajouter du liquide (jusqu’à 1 cm du bord du bocal). Nettoyez le dessus des bocaux et fermez-les.

Faites bouillir de l’eau dans une casserole et placez-y vos bocaux fermés durant 10 min. C’est une stérilisation extérieure qui permettra une conservation encore meilleure de votre préparation.

Les bocaux se gardent 1 an.