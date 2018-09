Recette de Candice: la gelée de pommes

En deux versions, zéro déchets et traditionnelle.

La gelée de pommes zéro déchets

Lorsque vous préparez par exemple une tarte aux pommes, faites cuire les peaux et les cœurs dans un peu d'eau. Coulez le jus obtenu dans un linge (étamine). Mesurez et ajoutez la même quantité de sucre, faites bouillir lentement 15 à 20 min. et vous obtiendrez une bonne gelée de pommes.

La gelée de pommes traditionnelle

850ml de jus de pommes

100ml d’eau

1kg de sucre à confiture

Lavez et coupez les pommes avec leur peau en morceau. Placez-les dans une bassine à confiture avec l’eau et faites cuire à feu doux jusqu’à libération de leur jus. Pressez si besoin avec un presse purée léger.

Filtrez le jus au travers d’une étamine.

Portez le jus à ébullition avec le sucre en chauffant à feu vif. Maintenez à ébullition pendant 5 min. en remuant sans arrêt. Faites cuire encore 15-20 min. Ecumez la gelée en fin de cuisson.