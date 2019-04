Épluchures et trognons !

La gelée de pommes zéro déchets

Lorsque vous préparez par exemple une tarte aux pommes, faites cuire les peaux et les cœurs dans un peu d'eau. Coulez le jus obtenu dans un linge (étamine). Mesurez et ajoutez la même quantité de sucre, faites bouillir lentement 15 à 20 min., filtrez au travers d’un chinois fin et vous obtiendrez une bonne gelée de pommes.