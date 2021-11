Recette de Candice : La blanquette de veau

La blanquette de veau

Pour 4 personnes

Préparation : 25 min. - Cuisson : 2 h.

1,2 kg de veau coupé en cubes de 3-4 cm de côté (tendron ou flanchet)

6 carottes

1 oignon

1 échalote

1 bouquet garni

1 clou de girofle

150 g de champignons de Paris

60 g de beurre

30 g de farine

1 jaune d'oeuf

100 g de crème fraîche

1 citron

Sel et poivre du moulin

persil frais

- Lavez et épluchez les carottes. Lavez les champignons. Coupez le tout en morceaux. Émincez l'échalote. Épluchez l'oignon et piquez-le du clou de girofle. Faites revenir les morceaux de veau au beurre dans une grande cocotte, salez, poivrez et couvrez d'eau chaude. Ajoutez les carottes, l'oignon et l'échalote et faites cuire à petits bouillons pendant 1 heure. Ajoutez les champignons et 2 c. à s. de jus de citron et poursuivez la cuisson pendant 30 min.

- Pendant ce temps, préparez un beurre manié en mélangeant 30 g de beurre à 30 g de farine. Dans un autre bol, mélangez la crème fraîche et le jaune d'oeuf. Quand la viande est cuite, ôtez les ingrédients de la casserole et réservez-les au chaud. Délayez alors votre beurre manié dans le jus de cuisson, par petits morceaux, jusqu'à ce que le mélange épaississe. Incorporez à la sauce le mélange crème - jaune d'oeuf et mélangez bien. Dressez viande et légumes, nappez de sauce, parsemez de persil frais haché et servez avec du riz.