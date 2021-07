Recette de Candice : Ketchup maison

Suivez la recette de la sauce ketchup maison de Candice.

Ingrédients

2 conserves de tomates (2x400g)

1 oignon rouge râpé

4 cm de gingembre râpé

1 gousse d’ail râpée

50g de sucre roux

100ml de vinaigre de cidre

1 c. à s. de graines de moutarde

½ c. à c. de piment d’Espelette

8 feuilles de citron kaffir séchées ou surgelées (Delhaize Proxy/City marque The Blue Elephant ou magasins asiatiques)

1 c. à s. d’huile de tournesol

Préparation

Faites chauffer l’huile dans un sauteuse et faites-y frire les graines de moutarde 15 secondes. Râpez l’oignon, l’ail et le gingembre à la râpe à gros trous par-dessus la sauteuse, poursuivez la cuisson 5 min. Incorporez les conserves de tomates, les feuilles de citron kaffir, le sucre et le vinaigre et laissez frémir 15 min. sans couvrir. Mettez en bouteilles ou en bocal. Le ketchup se conserve 3 mois au réfrigérateur.

► A tester aussi : La recette de moutarde maison

Pour plus de recettes, suivez l’émission En cuisine. Retrouvez les conseils et toute la bonne humeur de Candice Kother et Pierre Joye chaque samedi dès 8h30, en radio sur Vivacité, et en télé sur La Une ! Retrouvez aussi toutes les recettes de Candice Kother sur le web.