Recette de Candice: Idées de smoothies

N'hésitez pas à congeler vos smoothies en moules type glaces à l'eau, vous ferez le plein de saveurs et de vitamines.

Smoothies sains

Citron + tomate

Fruit de la passion + pastèque

Fruits rouges mélangés + concombre

Pomme + carotte + orange pressée

Fraise + mangue + carotte + yaourt

Ananas + banane + tofu + yaourt

Ananas + fraise + brocoli

Grenade + myrtille

Pomme + poire + myrtille

Pamplemousse + fraise + orange pressée

Smoothies énergétiques

Banane + abricots secs + yaourt aux abricots

Framboise + lait chocolaté + yaourt + espresso corsé froid

Banane + orange pressée + gingembre râpé

Banane + lait + beurre de cacahuètes

Melon + avocat

Smoothies glamour

Ananas + orange pressée + eau + 1 boule de sorbet mangue dans le fond du verre

Pomme + concombre + feuilles de menthe + 1 boule de sorbet citron dans le fond du verre

Mangue + citron vert pressé + thé vert

Jus de tomate + poivron rouge + concombre + citron pressé + sel et poivre

Smoothies enfants

Fraise + yaourt + miel + thé

Myrtille + banane

Pomme + banane + noix de coco râpée

Pomme + cannelle + muscade + yaourt à la vanille

Kiwi + orange pressée + yaourt maracuja

Banane + lait + fromage blanc à la noix de coco (Danio)

Smoothies Adult only.

Au rhum : 1 banane + 4 fraises + 200 ml de lait + le zeste d’1 orange + 1 c. à s. de sucre roux + rhum ambré. Coupez la banane et les fraises en très fines tranches et faites-les congeler. Mixez les fruits surgelés, le lait, le zeste et le sucre. Versez dans deux verres et ajoutez le rhum.

Au Champagne : 1 yaourt + fruits au choix + 1 pincée de noix de muscade + champagne.

Remplissez une flûte de champagne aux 2/3 et finissez avec un smoothie yaourt, fruits et noix de muscade.

A la Tequila : 2 fraises + le jus de 2 citrons + sucre + glace pilée + 1 dl de Triple Sec + 2 dl de Tequila. Mixez tous les ingrédients, sauf les fraises. Ajoutez celles-ci en dans les verres. Vous pouvez passer les bords de ceux-ci dans du sel après les avoir trempés dans du jus de citron.

A la vodka : 200 ml de nectar de fruits de la passion + 2 c. à s. de lait de coco + 50 ml de vodka. Faites un smoothie lait de coco et nectar. Remplissez deux verres et finissez à la vodka.