Recette de Candice : idées d'apéritifs !

Des dips, des zakouskis, des canapés, des verrines, etc.

Dips

Trempez-y des légumes (bouquets de chou-fleur, tomates cerise, radis, bâtonnets de carottes, concombre, céleri, courgette, champignons de Paris, etc.) ou de la baguette bien fraîche et croustillante.

A l’avocat : la chair d’1 avocat arrosés du jus d’1/2 citron + 1 oignon nouveau + ½ tomate + 1 c. à c. de paprika + 2 c. à s. d’huile d’olive

Aux radis : 12 radis + 2 c. à s. de maïs en grains + 2 c. à s. de persil plat

Au fromage : 10 cl de crème fraîche + 100 g de chèvre frais + ¼ de poivron rouge + 1 petite branche de céleri

Rémoulade : 100 g de fromage blanc + 1 yaourt nature + 1 c. à c. de moutarde + 2 c. à s. de cerfeuil

Au cumin : 2 yaourts + 1 pincée de cumin en poudre + 1 petit piment rouge + 4 brins de persil plat + 6 brins de coriandre

Potage glacé au fenouil et à l’anis

Pour 4 personnes

2 fenouils

1 échalote

2 gousses d’ail

75 cl de bouillon de légumes

2 c. à s. de Pastis

2 étoiles de badiane (anis étoilé)

2 c. à s. de crème fraîche

2 c. à s. d’huile d’olive

Sel et poivre du moulin

Nettoyez les fenouils et émincez-les. Pelez et hachez l’échalote et l’ail (dégermé). Dans une casserole, faites chauffer doucement l’huile d’olive et faites-y revenir les fenouils, l’ail et l’oignon, sans coloration. Mouillez avec le bouillon et le pastis et ajoutez une étoile de badiane. Salez, poivrez et poursuivez la cuisson 15 minutes à feu moyen. Retirez l’étoile. Hors du feu, ajoutez la crème et mixez la soupe. Laissez refroidir puis placez au réfrigérateur. Garnissez d’une étoile de badiane avant de servir.

Idées en vrac : crème de concombre à la menthe, potage glacé de roquette, velouté glacé d’avocat aux poivrons, crème de chou-fleur froide au saumon fumé, potage de courgettes à l’estragon, velouté de betterave à l’orange, soupe de tomates et pastèque, etc. Ajoutez à vos envies des dés de feta, du chèvre sec émietté, des lamelles de tomates séchées, des petits dés d’olives noires, etc.

En salade

Des vinaigrettes qui changent : à la menthe et au yaourt, chaude à l’ail, au parmesan, à la tomate, au basilic et au gingembre, etc. Ajoutez également du gingembre frais, des fruits secs, des filets d’anchois, des œufs durs écrasés, etc.

Avec de la roquette : faites revenir des champignons dans de l’huile avec de l’ail. Déglacez alors la poêle avec du vinaigre et arrosez la salade de cette sauce chaude.

Avec une salade de pâtes : préparez une vinaigrette à base d’huile de noix et de colza, de vinaigre balsamique, de moutarde, de noix concassées et de persil ciselé ;

Avec une salade de fruits de mer : préparez une vinaigrette à l’huile d’olive et vinaigre de vin blanc, ajoutez 1 c. à s. de vermouth et quelques baies roses.

Avec une salade à la volaille : essayez un mélange d’huile de noisette, de jus d’orange et de vinaigre de framboise, et ajoutez quelques airelles ou des groseilles.

Pain surprise

Savourez une belle tranche de pain coupée à l’instant dotée d’une garniture abondante qui réchauffe le cœur et l’âme.

Saumon fumé + avocat.

Truite fumée + noix + roquette.

Beurre basilic + pâté de foie de volaille.

Beurre basilic + tomates concassées + tapenade.

Beurre moutarde + salami + cornichons.

Beurre moutarde + filet de hareng fumé.

Beurre curry + gruyère + raisins secs.

Camembert + dattes fraîches.

Pesto de tomates + Munster + champignons crus.

Petites boulettes de viande + pickles.

Jambon d’Ardenne + chicons cuits + sirop de Liège.

Saucisson de Paris + olives vertes et noires.

Chèvre + lard + tomates séchées.

Pain de viande + moutarde.

Etc.

Tomates + houmous + ail rôti.

Fromage frais + asperges + pignons grillés.

Coleslaw + betterave.

Champignons + raisins + persil.

Pancetta + raisins.

Amandes + basilic + câpres + olives.

Tomme + confiture de cerises noires.

Pecorino + figues + miel.

Chèvre + confiture d’oignons rouges.

Avocat + tomate + mascarpone + citron vert.

Brandade de morue + poivron.

Chicon + camembert + airelles.

Anguille fumée + raifort + pomme de terre.