Une huile polyvalente que vous pouvez utiliser pour finaliser vos pâtes à gâteaux avant d'enfourner ou en finition de vos sauces de viande.

4 dl d'huile d'arachide

2 oranges

20g de sucre impalpable

Epluchez les oranges et découpez-les en petits morceaux en enlevant un maximum de peau et en récupérant le jus. Mettez en bouteilles avec le reste des ingrédients et laissez reposer quelques jours avant de consommer.





Candice Kother