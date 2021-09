Recette de Candice : Houmous d'avocats

Houmous d’avocats

Ingrédients

2 avocats mûrs, épluchés et dénoyautés

1 conserve de pois chiches, égouttés et rincés

1 gousse d’ail écrasée

Le jus d’1 beau citron

½ c. à c. de graines de cumin moulues

Sel

Tabasco (facultatif)

Préparation

De votre conserve de pois chiches, réservez 100g.

Placez tous les ingrédients, sauf les 100g de pois chiches, dans le bol de votre mixeur. Mixez jusqu’à consistance fine.

Parsemez votre houmous des pois chiches réservés. Placez 1h. au réfrigérateur.

Servez avec des pains pitta chauds.

