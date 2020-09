Recette de Candice: Gratin sucré-salé de bananes-fruits, patates douces et bananes plantain

Une recette qui fait la part belle à un mélange de fruits et légumes exotiques, pour renouveler nos repas du quotidien.

Gratin sucré-salé de bananes-fruits, patates douces et bananes plantain

Pour 4 personnes

Préparation : 30 min. - Cuisson : 45 min.



3 bananes / 2 patates douces / 2 bananes plantain / 300g de hachés de porc / 250g de crème fraîche épaisse / 1 c. à s. de beurre / 250 ml de lait / 1 gousse d`ail / 50g de mozzarella râpée / 1 grosse c. à c. de muscade / sel et poivre du moulin.

Immergez les patates et les bananes plantain avec leur peau dans une casserole d`eau bouillante salée. Retirez les bananes au bout de 5 min. et les patates au bout de 15 min. Egoutter et épluchez-les.

Pelez et dégermez la gousse d'ail. Faites revenir la viande dans l’ail 3 minutes jusqu’à ce qu’elles soient juste colorée (elle terminera sa cuisson dans le four)

Dans un grand bol, fouettez la crème avec le lait. Assaisonnez. Coupez les légumes en rondelles épaisses et disposez-les dans un plat à gratin. Alternez une couche de légumes et une couche de crème jusqu’à ce que le plat soit rempli. Terminez par la couche de viande. Recouvrez de bananes-fruits coupées en deux dans la longueur. Parsemez de mozzarella, de muscade, et de quelques noix de beurre, puis enfournez 30 min à 210°C (th. 7) jusqu'à ce que le gratin soit doré et la banane-fruit complètement tendre.