Recette de Candice : Gratin de pâtes de fin d'hiver aux choux de Bruxelles, gruyère et gouda de chèvre, huile parfumée à la sauge et à l'ail

Très joli mélange gourmand pour un gratin qui fonctionne !

Gratin de pâtes de fin d’hiver aux choux de Bruxelles, gruyère et gouda de chèvre, huile parfumée à la sauge et à l’ail

Pour 4 à 6 personnes

Préparation : 20 min.

Cuisson : 20 min.

500g de rigatoni (ou autres pâtes au choix)

750g de choux de Bruxelles frais, coupés en deux

250g de gruyère coupé en cubes

150g de gouda de chèvre coupé en cubes

100g de ricotta

4 c. à s. d’huile d’olive

2 gousses d’ail dodues

4 feuilles de sauge sèches

1 c. à c. d’herbes de Provence

50g de parmesan

Sel et poivre du moulin

Préchauffez le four à 190° (th. 6-7).

Faites bouillir une grande casserole d’eau salée et faites-y cuire les pâtes et les choux de Bruxelles en même temps (environ 12 min. de cuisson).

Faites l’huile infusée. Dans une petite poêle, faites chauffer l’huile d’olive avec les gousses d’ail émincées finement, les feuilles de sauge et les herbes de Provence. Faites frire 30 secondes avant d’enlever la poêle du feu. Laisser tiédir et infuser.

Egouttez les pâtes et les choux et réservez 1 louche de l’eau de cuisson.

Dans un saladier, placez les pâtes cuites, les choux, les cubes de gruyère et de gouda, la ricotta et la louche d’eau de cuisson et mélangez bien. Assaisonnez.

Transférez la préparation dans un plat à gratin, aspergez de l’huile infusée (laissez l’ail et la sauge sur le gratin), recouvrez d’une fine couche de parmesan râpé et enfournez 10 min.