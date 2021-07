Recette de Candice : Gratin de pâtes aux champignons et aux lardons

La recette du gratin de pâtes aux champignons et aux lardons.

Ingrédients

250g de pâtes courtes au choix

250g de champignons

300g de lardons

1 oignon émincé

1 gousse d’ail émincée

500ml de crème fraîche liquide

1 c. à s. de Boursin cuisine ail et fines herbes

½ c. à c. de muscade

Sel et poivre du moulin

+ Gruyère ou parmesan pour gratiner

Préparation

Faites cuire les pâtes. Egouttez et réservez.

Dans une grande poêle, faites revenir l’oignon, les lardons et les champignons.

Ajoutez la gousse d’ail, la crème, le Boursin, les épices. Laissez mijoter quelques minutes pour que le jus des lardons et des champignons infusent dans la crème.

Versez le tout sur les pâtes, mélangez et transvasez la préparation dans un plat à gratin.

Recouvrez de gruyère.

Enfournez 10 min. à 200° (th. 7).

Pour plus de recettes, suivez l’émission En cuisine. Retrouvez les conseils et toute la bonne humeur de Candice Kother et Pierre Joye chaque samedi dès 8h30, en radio sur Vivacité, et en télé sur La Une ! Retrouvez aussi toutes les recettes de Candice Kother sur le web.