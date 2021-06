Recette de Candice : Granité aux fraises

Découvrez la recette de granité aux fraises de Candice, de quoi vous rafraîchir dès que les beaux jours sont de retour !

Ingrédients

Pour 4 à 6 personnes

450g de fraises

150ml de sirop de sucre de canne

Le jus d’1 citron

Préparation

Mixez les fraises en purée fine et mélangez avec le jus de citron et le sirop de sucre de canne.

Placez la préparation dans un plat creux et laissez prendre 4 heures au surgélateur en « grattant » la surface à la fourchette toutes les heures (afin de former les fameux petits cristaux).

Servez dans des coupes glacées décorées d’une feuille de menthe.

