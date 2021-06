Recette de Candice: glace moka/café inratable

200ml de crème fraîche entière

200ml de lait entier

200ml de café

1 gousse de vanille

2 jaunes d'oeufs

120g de sucre

Faites chauffer la crème, le café et le lait avec la gousse de vanille fendue en deux et grattée. Amenez à ébullition puis enlevez du feu et laissez tiédir et infuser.

Fouettez les jaunes avec le sucre et incorporez le mélange à la première préparation tiédie. Remettez sur le feu pour épaissir.

Placez votre préparation au réfrigérateur pendant 8h et laissez prendre en sorbetière (turbinez 20 min. dans la cuve congelée).