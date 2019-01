Recette de Candice: Glaçages pour choux et éclairs

Du glaçage traditionnel ou du fondant, tout est possible !

Glaçages pour choux et éclairs

Chocolat : 100g de chocolat + 25g de beurre + 75ml de crème fraîche liquide + 1 c. à c. de sucre impalpable tamisé

Faites fondre au bain-marie le chocolat avec le beurre.

Ajoutez la crème et le sucre. Laissez légèrement refroidir.

Caramel crunch: 100g de sucre roux + 1 c. à s. de golden syrup + 1 c. à s. d’eau + 2 c. à s. d’amandes effilées

Faites fondre le sucre avec le golden syrup et l’eau dans un poêlon.

Amenez à ébullition et laissez frémir jusqu’à coloration du caramel.

Hors du feu, incorporez les amandes.

Café: 140g de sucre impalpable + 50ml de café

Fouettez le sucre avec le café.

Utiliser du fondant pour recouvrir les éclairs

250g de fondant blanc

Arôme ou café froid et/ou colorant

Ramollissez le fondant au bain-marie jusqu’à une température située entre 37 et 40°C au thermomètre à confiture.

Ajoutez l’arôme et le colorant si vous en utilisez.

Mélangez à la spatule jusqu’à incorporation.

Trempez le dessus de vos éclairs et laissez couler l’excédent. Déposez les éclairs sur une plaque et laissez figer.