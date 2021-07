Recette de Candice : Gaufres de pain perdu

Suivez la recette de gaufres de pain perdu de Candice.

Pour 10 gaufres

Préparation : 10 min. - Cuisson : 15 min.

Ingrédients

1 pain

2 œufs

200ml de lait

75g de sucre

1 gousse de vanille

+ Beurre ou huile neutre pour le gaufrier

+ Sirop d’érable et/ou garniture au choix pour le service (facultatif)

Préparation

Coupez le pain en 10 tranches de 1,5 à 2 cm d’épaisseur. Vous pouvez mais ne devez pas enlever la croûte. Vos gaufres seront plus symétriques si vous les laissez. Dans un plat creux, fouettez les œufs avant d’ajouter le lait, le sucre et les graines de la gousse de vanille. Fouettez. Faites chauffer votre gaufrier et graissez les plaques. Trempez brièvement les tranches de pain dans le lait aux œufs et faites cuire ce pain perdu en devenir dans votre gaufrier. Servez avec du sirop d’érable.

