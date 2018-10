Recette de Candice: Gaufres au potiron

Légumes cachés !

Gaufres au potiron

1 petit potiron de 1 kg à 1,5 kg

280g de farine

110g de sucre roux (pas de cassonade)

2 gros œufs (ou 3 petits), jaunes et blancs séparés

55g de yaourt grec

240ml de lait entier

55g de beurre fondu

1 c. à s. rase de levure chimique

1 c. à c. de bicarbonate

1 c. à c. de sel

1 c. à s. d’épices à spéculoos ou à pain d’épices ou de cannelle

Préchauffez le four à 180° (th. 6).

Coupez le potiron en quartiers et enlevez les graines (laissez la peau). Disposez les morceaux sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé, recouvrez d’une feuille d’aluminium et enfournez 45 min.

Prélevez la chair cuite du potiron et mixez-la. Placez-la dans une passoire fine (sur un bol) et laissez-la égoutter pendant 1 heure.

Faites la pâte : dans un saladier, mélangez les ingrédients secs (farine, levure, bicarbonate, sel, épices – pas le sucre).

Fouettez le sucre avec les jaunes d’œufs avant d’ajouter 1/3 de la purée de potiron égouttée, le yaourt et le lait. Ajoutez le beurre.

Versez cette préparation sur les ingrédients secs. Mélangez à la spatule.

Montez les blancs en neige avant de les ajouter à la pâte.

Faites cuire la pâte dans un gaufrier.