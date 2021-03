Recette de Candice : Gâteau de polenta au citron et sirop de limoncello

Une texture incroyable et inédite. Si vous ne souhaitez pas utiliser d’alcool, vous pouvez saupoudrer le gâteau tout juste sorti du four et encore bien chaud de 2 c. à s. de sucre avant de l’arroser du jus d’1 citron.

Gâteau de polenta au citron et sirop de limoncello

Pour 6 personnes

Préparation : 10 min.

Cuisson : 1h.

100g de polenta

250g de poudres d’amandes

Le zeste de 3 citrons

Le jus d’1 citron

250g de beurre mou

250g de sucre

3 œufs

1 c. à c. de levure chimique

2 c. à s. de limoncello

2 c. à s. de sucre impalpable

Préchauffez le four à 150° (th. 5).

Graissez et chemisez de papier sulfurisé un moule à charnière d’environ 20 cm de diamètre.

Fouettez le beurre et le sucre pendant 5 min. jusqu’à ce que le mélange devienne mousseux et léger.

Ajoutez les œufs, 1 à 1, en continuant à fouetter.

Incorporez la polenta crue, la poudre d’amandes et la levure. Mélangez.

Ajoutez le jus du citron et les zestes.

Versez la pâte dans le moule et enfournez 50 min. Couvrez le gâteau d’aluminium au bout de 30 min. de cuisson pour l’empêcher de brunir trop vite.

Faites le sirop de limoncello en faisant chauffer l’alcool avec le sucre jusqu’à ce que ce dernier soit dissous.

Servez le cake chaud avec le sirop et éventuellement une boule de glace.