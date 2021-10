Recette de Candice : Galettes de légumes

Suivez la recette de galette de légumes et sa version protéinée.

Galette de légumes

Râpez vos légumes au choix, et comptez 1 c. à c. de sel par 200g de légumes riches en eau (tomates) ou 400g de légumes standards (carottes). Patientez 20 minutes puis placez vos légumes râpés dans un essuie propre, faites un baluchon et pressez bien à la main pour extraire un maximum d’humidité.

Mélangez vos légumes râpés salés (non rincés) et dégorgés à un œuf + les herbes et épices que vous souhaitez et éventuellement 50g de parmesan.

Façonnez des galettes rondes ou carrées d’1 cm d’épaisseur, disposez-les délicatement sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé et enfournez 35 min. à 200° (th. 6-7).

Galette protéinée

Légumes au choix + légumineuses type pois chiches ou haricot azuki + céréales type quinoa, épeautre ou sarrasin.

Les protéines faciles à ajouter : graines de courge, de chia, son d’avoine, beurre de cacahuètes, etc.