Recette de Candice: Galette des rois aux marrons et aux spéculoos

Une alternative à la galette traditionnelle, très gourmande et régressive.

Galette des rois aux marrons et aux spéculoos

Pour 6 à 8 personnes

Préparation : 15 min.

Cuisson : 35 min.

2 pâtes feuilletées / 125g de poudre d'amandes / 100g de crème de marrons en conserve / 75g de pâte de spéculoos / 100g de beurre mou / 100g de sucre / 1 œuf entier / 1 c. à c. d'extrait d'amande amère / 1 c. à s. de farine / 1 fève et 1 jaune d'œuf détendu dans un peu de lait.

Préchauffez le four à 180° (th. 6).

Battez l’œuf entier avec le sucre, le beurre mou, la poudre d'amandes, la crème de marrons, la pâte de spéculoos, la farine et l'extrait d'amande amère dans un récipient.

Abaissez la première pâte feuilletée dans un moule à tarte. Étalez la préparation à la crème de marrons et spéculoos sur le fond de pâte en laissant 1,5cm au bord. Glissez la fève dans la crème en l'enfonçant légèrement. Déroulez la seconde pâte feuilletée sur la garniture et faites-la adhérer à la première pâte en soudant à la fourchette.

Décorez la galette à la pointe du couteau, sans percer la pâte. Badigeonnez la galette de jaune d’œuf détendu au lait à l'aide d'un pinceau. Enfournez pendant 35 minutes. Dégustez tiède ou froid.