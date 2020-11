Recette de Candice : Financiers aux topinambours et au sirop d’agave

De l'avocat et du sirop d'agave, du sucre Rapadura et des épices pour ces financiers parfumés, plein de bonnes choses.

Financiers aux topinambours et au sirop d’agave

150g de topinambour

150g d’avocat

280g de farine fermentante

150ml de sirop d’agave

150g de sucre rapadura

4 œufs

2 c. à c. rases de levure chimique

2 c. à c. de cannelle

1 c. à c. de gingembre en poudre

1 pointe de couteau d’un mélange 4 épices

Le jus d’1 citron

+ beurre pour le moule

Brossez les topinambours sous l’eau pour enlever toute trace de terre, épluchez-les puis plongez-les dans un récipient d’eau froide citronnée. Réservez.

Préchauffez votre four à 180° (th. 6).

Dans un bol, mélangez la farine, le sucre, le sirop d’agave, la levure et les épices.

Egouttez les topinambours, détaillez-les en petits morceaux et mixez-les rapidement avec l’avocat avant de les ajouter à la pâte.

Incorporez les œufs un à un en mélangeant.

Versez la pâte dans un moule à financiers ou mignardises beurré et enfourner 15 min. à 20 min. (45 min. pour un gâteau en grand moule).