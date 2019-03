Ce vinaigre agrémente des salades froides ou tièdes, des cassolettes de fruits rouges, etc. Un soupçon monté légèrement au beurre accompagne à merveille le magret de canard grillé.

5 oranges non traitées, 1 l de vinaigre d’alcool blanc, 1 c à c de sucre.

Blanchissez la peau des oranges pendant 2 minutes.

Réduisez le jus à l’état sirupeux.

Mixez les pelures et la réduction avec le vinaigre d’alcool blanc et le sucre.

Filtrez et laissez reposer une nuit.