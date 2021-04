Recette de Candice : Curry crémeux de turbot

Du bon poisson, des oeufs durs et du chutney, uhn mix original et délicieux pour changer du poisson fade.

Pour 4 personnes

Préparation : 20 min.

Cuisson : 10 min.

2 filets de turbot (2x250g environ)

300ml de lait

3 feuilles de laurier

175g de riz

1 petit oignon finement haché

3 c. à s. de curry en poudre

2 c. à s. de persil finement ciselé

3 œufs durs grossièrement hachés

2 c. à s. de crème épaisse

Quelques grains de poivre

Quelques graines de cumin

Huile de tournesol ou d’arachide

Faites cuire le riz puis aérez-le à la fourchette. Réservez.

Faites pocher le poisson. Dans une grande poêle, disposez le turbot et couvrez de lait. Ajoutez le laurier, le poivre et le cumin, portez à frémissement et laissez mijoter 4 min pour pocher le poisson. Retournez-le délicatement à mi-cuisson. Emiettez-le très grossièrement. Jetez le lait de pochage.

Faites revenir l’oignon dans un fond d’huile. Saupoudrez de curry et prolongez la cuisson 1 min. Ajoutez le riz et mélangez. Incorporez enfin le turbot, le persil et la crème. Mélangez avant d’ajouter les œufs durs en morceaux. Laissez prendre 1 min.

Servez immédiatement accompagné éventuellement de chutney de mangue.