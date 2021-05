Recette de Candice : Crumble à la rhubarbe et aux fraises

Ingrédients

1 noisette de beurre

100g de sucre en poudre

200g de fraises moyennes

Pour le sable :

150g de farine

50g de poudre d'amande

80g de sucre roux

100g de beurre

Préparation

Préchauffez le four à 180° (th. 6). Epluchez, lavez la rhubarbe et coupez-la en tronçons. Déposez-les dans un plat beurré saupoudrez-les de sucre. Ajoutez les fraises lavées, équeutées et coupée en deux. Préparez la pâte: versez la farine, la poudre d'amande et le sucre dans un saladier. Incorporez le beurre en dés et mélangez du bout des doigts pour obtenir un sable grossier. Recouvrez les fruits de ce mélange et enfournez 20 minutes. Laissez tiédir avant de servir.

► Retrouvez toutes les recettes à base de fraises dans le récapitulatif de Candice.