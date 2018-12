Recette de Candice : Crèmes de spéculoos

Des petites crèmes gourmandes et faciles !

Crèmes de spéculoos

Pour 4 ramequins de crème

Préparation : 10 min.

Cuisson : 10 min.

Réfrigération : 1h.

100g de spéculoos émiettés

1 c. à s. de cassonade

250ml de crème fraîche liquide

200ml de lait entier

4 jaunes d’œufs

+ Spéculoos et/ou sirop d’érable (facultatif)

Préchauffez votre four à 110° (th.3-4).

Dans un poêlon, faites chauffer le lait et la crème liquide. Aux premiers bouillons, retirez du feu et ajoutez les spéculoos. Mélangez pour dissoudre un maximum les spéculoos et mixez à l’aide d’un mixeur plongeant.

Dans un bol, fouettez les jaunes d’œufs avec la cassonade.

Incorporez ce mélange à la crème au spéculoos.

Versez la préparation dans 4 ramequins (type crème brûlée).

Faites cuire les crèmes au bain-marie au four. Placez les ramequins dans un plat et versez de l’eau bouillante (bouilloire) à hauteur. Enfournez 30 min.

Laissez tiédir les crèmes au sortir du four et placez au réfrigérateur.

Servez éventuellement avec des spéculoos émiettés ou une fine pellicule de sirop d’érable sur le dessus.