Recette de Candice: Crème de nèfles

Dans vos carbonnades, pour badigeonner un poulet, sur des légumes à confire au four, dans une vinaigrette, sur une tartine, etc.

Crème de nèfles

Pour 1 beau pot

1kg de nèfles

1l d'eau

300g de sucre

1 gousse de vanille

Jetez les fruits noirs.

Lavez les autres et placez-les entiers dans une casserole d’eau avec 1L d’eau et la gousse de vanille fendue et grattée. Couvrez et faites cuire 20 min. jusqu’à ce que les fruits soient cuits et éclatent.

Pressez les fruits avec un presse-purée (mettez les noyaux de côté), ajoutez l’eau de cuisson pour faciliter le processus.

Replacez cette pulpe et l’eau dans une casserole, ajoutez le sucre et faites cuire 15 min. à feu très doux en remuant sans cesse.