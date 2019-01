Recette de Candice: Crème d'amandes

Cette crème est une crème à cuire, que vous utiliserez pour garnir vos fonds de tarte. Deux possibilités : soit vous étalez la crème sur la pâte et recouvrez de fruits à cuire (pommes, poires, prunes, pêches, mirabelles, etc.) avant d’enfournez ; soit vous étalez la crème sur la pâte et faites cuire tel quel, laissez refroidir, avant de recouvrir de fruits qui ne doivent pas cuire (banane, fraises, framboises, groseilles, etc.).

Crème d’amandes

125g de beurre un peu mou + 125g de sucre impalpable + 165g d’amandes en poudre + 4 œufs.

Dans un saladier ou un cul-de-poule, fouettez au batteur électrique le beurre avec le sucre.

Ajoutez les œufs 1 à 1 en fouettant entre chaque ajout.

Incorporez la poudre d’amandes.

Cette crème gonfle légèrement à la cuisson.

Vous pouvez la transformer en pâte de pistaches en ajoutant 1 c. à s. de pâte de pistache (magasin biologique) à la dernière étape.

Pour renforcer le goût de l’amande ou de la pistache, n’hésitez pas pour ce type de crèmes à utiliser quelques gouttes d’arôme naturel d’amande ou de pistache (magasin culinaire).