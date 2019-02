Recette de Candice: Couscous facile

Riche en légumes, semoule et viande, le couscous est à la fois équilibré, festif et dépaysant. Lancez-vous !

Couscous

Pour 6 à 8 personnes

Viande et sauce :

1,5 kg d'épaule d’agneau ou de mouton

2 gros oignons

1 petit bouquet de persil plat

Un grand verre de pois chiche secs ou une conserve de pois chiches

4 c. à soupe d'huile neutre



Épices : 1 c. à café bombée de Ras-el-hanout, 1 c. à café de gingembre sec, 1/2 c. à café de pistils de safran, poivre, sel, un cube de bouillon.

Légumes : 6 grosses carottes, 3 courgettes, 4 navets, 3 pommes de terre ou patate douces, 1 morceau de potiron.

+

Environ 4 L d'eau

Semoule :

1 kg de semoule à grains moyens

2 à 4 c. à soupe d'huile d'olive

Sel

Faites tremper les pois chiches la veille si vous utilisez des secs.

Faites chauffer un fond d’huile dans une marmite ou dans la marmite d’un couscoussier, ajoutez la viande coupée en gros morceaux. Incorporez les deux oignons coupés en grosses lamelles, le bouquet de persil, les épices et mélangez. Poursuivez la cuisson 5 min.

Ajoutez les pois chiches s’ils étaient secs. Si vous utilisez une conserve, vous la mettrez dans le couscous en fin de cuisson.

Mélangez, puis arrosez d'eau + 1 cube en couvrant généreusement toute la viande. Couvrez et laissez déjà cuire environ 20 min., le temps de préparer les légumes et la semoule.

Nettoyez et épluchez les légumes, coupez-les en tronçons ou en morceaux moyens.

Dès que la viande est fondante, incorporez les navets, le potiron et les carottes, comptez 15 min. de cuisson puis ajoutez les pommes de terre et les courgettes. Poursuivez la cuisson 15 min. supplémentaires.

Ajoutez vos pois chiches 5 min. plus tard si vous les utilisez en conserve (rincez-les bien à l’eau froide avant de les ajouter à la casserole).

Ne mélangez pas trop votre préparation. Laissez cuire en veillant à ce que la viande et les légumes soient toujours recouverts par le jus de cuisson. Goûtez et rectifiez l'assaisonnement.

Parallèlement, préparez la semoule. Placez les grains dans un grand plat, arrosez d’huile d’olive en filet, salez et mélangez du bout des doigts. Arrosez d’eau bouillante à hauteur, couvrez et laissez gonfler 10 min. Égrainez à la fourchette, ajoutez éventuellement encore d’un peu d’huile d’olive ou incorporez du smen. Couvrez pour garder chaud.

Dressez. Dans un grand plat creux, disposez la semoule en dôme et faites un puits au centre. Arrosez de 3 belles louches de bouillon de cuisson. Placez la viande au centre du puits, garnissez de beaux morceaux de légumes et arrosez à nouveau du reste de bouillon.

Servez bien chaud avec de la harissa et éventuellement du lait fermenté (rayon frais des supermarchés – babeurre) et de raisins frais.