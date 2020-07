Recette de Candice: Courgettes à la mozzarella

Un duo gagnant - courgettes et mozzarella - revisité avec une pâte d'anchois.

Courgettes à la mozzarella

400g de mozzarella de bufflonne

4 courgettes

8 olives dénoyautées

1 gousse d'ail

4 anchois (à l'huile)

2 cuillères de chapelure

poivre noir à votre goût



Laver les courgettes, les couper en deux dans le sens de la longueur, creuser la pulpe et réserver.

Dans un mixeur fouetter la pulpe des courgettes, les olives dénoyautées, l'ail écrasé, l'anchois et une pincée de poivre noir.

Farcir les courgettes avec ce mélange, saupoudrer de chapelure et décorer avec la mozzarella coupée en dés.

Disposer dans un plat allant au four et faire cuire pendant 15 minutes.