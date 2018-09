Recette de Candice: Cookies à la courgette, aux noix et aux pépites de chocolat

Un beau cookie croquant et plein de légumes !

Cookies à la courgette, aux noix et aux pépites de chocolat

Pour 20 cookies

1 courgette moyenne

350g de farine

1 sachet de levure chimique

250g de beurre mou (à température ambiante)

2 œufs

300g de sucre

1 c. à c. d’extrait de vanille

75g de noix concassées

200g de pépites de chocolat

Râpez la courgette et placez-la dans une passoire avec 2 c. à s. de sucre.

Dans un cul-de-poule, fouettez le sucre avec les œufs.

Ajoutez la farine et la levure.

Intégrez la vanille et la courgette. Mélangez. Incorporez les noix et les pépites.

Faites de petits tas sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé et enfournez 18 min. dans un four préchauffé à 180° (th. 6).

Liftez les cookies à la spatule et laissez-les refroidir sur une grille.