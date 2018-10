Recette de Candice: Cocotte de poulet à la butternut et pancetta

Un beau plat automnal !

Cocotte de poulet à la butternut et pancetta

6 cuisses de poulet

150g de pancetta en cubes

900g de butternut, pelé et coupé en cubes

1 oignon

2 gousses d’ail

1 c. à s. de marjolaine séchée

200ml de vin rouge

1 boîte de tomates concassées

1 c. à s. de gelée de groseilles

Huile d’olive

Faites chauffer l’huile dans une cocotte et faites brunir les cuisses de poulet sur toutes leurs faces. Enlevez de la cocotte et réservez.

Ajoutez la pancetta et l’oignon. Incorporez la courge et poursuivez la cuisson 10 petites minutes.

Replacez le poulet, ajoutez l’ail émincé et la marjolaine, ainsi que les ¾ du vin. Laissez mijoter 5 min.

Incorporez la farine et le reste du vin. Ajoutez les tomates et la gelée, assaisonnez, et laissez mijoter 30 min.