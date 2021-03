Recette de Candice : Citrons confits au sel

Le citronnier donne 3 récoltes par an donc on trouve des citrons toute l’année mais ceux d’automne et d’hiver ont plus de goût et surtout plus de jus. C'est maintenant ou jamais !

Citrons confits au sel

Pour 10 citrons

Préparation : 20 min.

Cuisson : 35 min.

Repos : 1 nuit

10 beaux citrons non traités

100g de gros sel

750ml d’eau

Lavez et essuyez les citrons.

A l’aide d’un couteau pointu, faites quatre incisions profondes dans chaque citron afin de les partager en quartiers sans les séparer complètement.

Glissez ½ c. à c. de gros sel entre chaque quartier de citron. Laissez-les dégorger une nuit dans un plat recouvert d’un linge.

Disposez les citrons salés dans un bocal stérilisé en les tassant bien.

Portez l’eau à ébullition avec 30g de gros sel. Retirez ensuite du feu et laissez tiédir.

Recouvrez entièrement les citrons d’eau salée tiédie.

Stérilisez extérieurement le bocal en le faisant bouillir, fermé, 30 min. dans une casserole d’eau bouillante.

Rangez au sec, à l’abri de l’air et de la lumière pendant 2 semaines avant de consommer.

Dégustez ces citrons confits avec vos préparations de viande blanche, agneau ou poisson grillé.