Avec de la volaille, un bbq, pour allonger une vinaigrette, dans une soupe, avec du chèvre, etc.

Chutney d'asperges vertes au gingembre confit

1 botte d’asperges vertes

1 c. à c. de gingembre confit haché

½ c. à c. d’ail haché

75ml de vinaigre de cidre

25g de sucre

Poivre

Emincez finement les asperges.

Placez les lamelles de légumes dans une casserole, ajoutez tous les autres ingrédients, assaisonnez, amenez à ébullition et laissez cuire 15 min.

Laissez refroidir avant de mettre en bocal