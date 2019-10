Recette de Candice: Choucroute maison facile

C'est la recette de base, inratable et efficace.

Choucroute maison

1,5kg de viande : saucisses de Strasbourg, Montbéliard, Morteau, saucisson polonais, poitrine fumée, palette de porc salée, jambonneau, etc.

1kg choucroute crue

1 bouteille de vin blanc (Riesling)

10 baies de genévrier

2 feuilles de laurier

1 c. à s. bombée de saindoux

Sel

Poivre

Rincez la choucroute sous l’eau froide, essorez-la et essuyez-la dans un linge.

Dans une grande cocotte, faites revenir la choucroute dans un peu de saindoux. Ajoutez le laurier et les baies et mouillez au vin blanc. Couvrez et laissez mijoter sur feu doux 1h30. Assaisonnez en cours de cuisson et ajoutez un peu de saindoux à mi-cuisson.

Enfouissez les viandes au fur et à mesure de leur exigence de cuisson. Jambonneau : 1h, palette :et poitrine : 30 min, saucisses épaisses : 20 min, saucisses fines : 10 min.

Servez avec de la purée et de la moutarde.