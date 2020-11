Recette de Candice: Chili de poisson

Un version poisson du fameux chili con carne, avec un rub qui permet de faire le plein d'épices.

Chili de poisson

700g de poisson blanc type merlan

1 sachet d’épices mix chili ou un mélange de cumin, coriandre, paprika fumé, origan et/ou épices cajun

2 oignons rouges

4 gousses d’ail

2 poivrons rouges

2 tomates fraîches

1 conserve de maïs

1 conserve de haricots rouges

2 conserves de tomates

1 petite botte de coriandre fraîche ou une poignée de persil plat

Pour le service : cheddar râpé, oignon rouge, citron vert, crème fraîche, riz

Préchauffez le four à 180°.

Dans une casserole, faites revenir les oignons et l’ail émincés dans un fond d’huile d’olive. Ajoutez la moitié du sachet d’épices ou l’équivalent de 2 c. à s. rases d’épices mélangées et poursuivez la cuisson quelques minutes. Incorporez les poivrons et les tomates émincées, ainsi que les tiges de coriandre ou de persil plat. Mélangez et laissez cuire encore 1 minute avant de recouvrir du contenu des conserves de tomates. Laissez mijoter 20 minutes.

Pendant ce temps-là, placez le poisson dans un plat allant au four huilé et recourez-le du même mélange d’épices. Enfournez 10 min.

A la fin de la cuisson du mijoté, ajoutez le maïs et les haricots égouttés et rincés, le poisson émietté à la fourchette et réchauffez deux minutes.

Servez avec du riz, du pain, des tacos et éventuellement du cheddar, des oignons rouges finement émincés et du citron vert. Parsemez des feuilles d’herbes aromatiques résiduelles.