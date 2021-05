Recette de Candice : Chèvre chaud à la polenta et au pesto

Chèvre chaud à la polenta et au pesto

8 petits fromages de chèvre ou une belle bûche coupée en rondelles épaisses

125g de polenta

500ml de lait

100g de parmesan

1 bouquet de basilic

1 poignée de pignons

2 gousses d’ail

Sel et poivre du moulin

Huile d’olive

Facultatif : roquette et tomates confites

Faites bouillir le lait et ajoutez la polenta en pluie fine sans cesser de remuer. Laissez cuire 5 min., ajoutez le parmesan et une pincée de sel.

Etalez la polenta cuite sur une plaque de four recouverte de papier cuisson en une fine couche d’1/2 centimètre. Laissez refroidir ½ heure.

Préchauffez le four à 210° (th. 7-8).

Faites le pesto : mixez le basilic, les gousses d’ail, les pignons et 50g de parmesan en allongeant au fur et à mesure jusqu’à l’obtention d’un pesto fluide.

Quand la polenta est tiède, découpez-la en carrés et faites-les revenir dans de l’huile d’olive pendant quelques minutes. Assaisonnez.

Enfournez les chèvres arrosez d’huile d’olive et poivrés pendant 5 min.

Dressez sur assiette : déposez quelques carrés de polenta (éventuellement sur un lit de roquette), ajoutez les chèvres et quelques cuillers de pesto (et des tomates confites).