Recette de Candice: Carpaccio de saumon au yaourt à l'aneth

Un carpaccio beau et bon en plus d'être simple à réaliser !

Carpaccio de saumon au yaourt à l'aneth

Pour 4 personnes

Préparation : 20 min. – Congélation : 30 min. – Marinade : 20 min.

600 g de filet de saumon

2 c. à s. de poivre vert

Le jus de 3 citrons

1 yaourt

Quelques brins d'aneth

Quelques brins de cerfeuil

4 c. à s. d'huile d'olive

Sel et poivre du moulin

Enveloppez fermement le filet dans du film alimentaire salé et poivré et placez-le au congélateur 30 min. pour qu’il soit plus facile à trancher fin. Pendant ce temps, mélangez l'huile, le jus de 2 citrons et un peu de sel. Sortez le saumon du congélateur et arrosez-le du mélange. Laissez macérer au frais 20 minutes. Dans un bol, mélangez le yaourt, le jus du dernier citron, les brins d’aneth et de cerfeuil, jusqu'à obtention d'une crème homogène. Assaisonnez. Tranchez le saumon en fines lamelles et parsemez-le de poivre vert. Accompagnez de la crème à l’aneth.